«Политику невозможно отделить от футбола»: в Барселоне во время эль-класико прошли беспорядки

Перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом» ознаменовался акциями протеста в поддержку независимости Каталонии. Протестующие устроили беспорядки в районе стадиона «Камп Ноу», перекрыв крупные улицы. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших и нескольких задержанных.

Одно из самых значимых противостояний мира «Барселона» — «Реал» впервые за 17 лет завершилось нулевой ничьей и привлекло внимание не столько ходом матча, сколько околофутбольными событиями, которые в это время разворачивались на стадионе и за его пределами. На протяжении всей встречи на трибунах и на улицах около «Камп Ноу» проходили массовые акции протеста, которые порой перерастали в серьёзные стычки.

Напряжение вокруг матча 10-го тура Примеры начало нарастать ещё в конце октября. Тогда стало известно, что встреча не состоится в назначенный день в связи с митингами в поддержку независимости Каталонии, проходившими по всему региону. Это решение вызвало множество споров, выдвигались предложения не только передвинуть эль-класико на более поздний срок, но и вовсе провести его в Мадриде. В середине ноября Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила окончательную дату, однако серьёзных инцидентов избежать не удалось.

В преддверии игры одно из каталонских общественных движений «Демократическое цунами» в социальных сетях заявило о намерении использовать транслируемое на весь мир футбольное противостояние для демонстрации своей позиции. При этом его представители подчёркивали, что их целью не является срыв эль-класико.

В итоге при входе на стадион раздавались листовки и другая атрибутика, а стюардам пришлось конфисковать у болельщиков картонные маски с изображением главной звезды «Барселоны» Лионеля Месси, которые якобы могли быть использованы, чтобы скрыть лица протестующих.

Сразу после стартового свистка на трибунах начали появляться синие таблички с надписями «Испания, сядь и поговори», «Свобода», «Права» и «Право на самоопределение», а также баннеры с призывами освободить политических заключённых. К последним сторонники независимости Каталонии относят ряд депутатов, обвинённых Мадридом в проведении 1 октября 2017 года референдума за отделение региона, который испанские власти считают незаконным.

В начале второго тайма протестующие вмешались в ход матча. Они начали бросать на поле детские мячики, по заявлению самих участников акции, символизирующие используемые полицией резиновые пули. Главному арбитру пришлось на несколько минут прервать встречу, пока все лишние предметы не были убраны с газона.

Не считая этого инцидента, само дерби не ознаменовалось серьёзными беспорядками, чего нельзя сказать о происходившем на улицах Барселоны. За четыре часа до стартового свистка вокруг «Камп Ноу» начали возникать первые стычки с полицией, а некоторые протестующие дрались между собой.

К обеспечению порядка было привлечено более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, однако число митингующих существенно превосходило их. Испанские СМИ сообщили о 5 тыс. протестующих.

После начала матча в прилегающих к стадиону районах начали воздвигаться первые баррикады из сломанных дорожных знаков и мусорных баков. Когда к одной из них подъехали полицейские автомобили, заграждение зажгли. Участники акции протеста в балаклавах раскачивали машины и забрасывали сотрудников правопорядка банками, бутылками и другими предметами. Для стабилизации ситуации полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протесты в Барселоне

© Pau Barrena / AFP

В целях обеспечения безопасности правоохранители были вынуждены перекрыть южные выходы со стадиона, где проходило наибольшее количество стычек. К ночи беспорядки сошли на нет, однако их результат был неутешителен. По сообщению издания Marca, в общей сложности в акциях протеста повреждения получили около 60 человек, большинство из которых отказались от госпитализации. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 53 человека. В полиции заявили о пяти задержанных.

Существенная часть не участвовавших в акции протеста болельщиков «Барселоны» поддержала митингующих. При этом некоторые выразили мнение, что политику невозможно отделить от футбола.

«Вмоё время говорили, что они порознь, но сегодня с этим необходимо смириться. Мы убеждаемся в этом на протяжении многих лет. Сомневаюсь, что удастся изменить ситуацию в ближайшее время и спокойно играть в футбол», — цитирует Associated Press датчанина Хенрика Нёррелунда, который впервые приехал в Испанию, чтобы поддержать свою любимую команду на стадионе.