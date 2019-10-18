Зидан о переносе эль-класико: я лучше помолчу

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о решении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч десятого тура Примеры с «Барселоной» из-за протестов в Каталонии.
Зидан о переносе эль-класико: я лучше помолчу
  • globallookpress.com
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«Мы будем делать то, что нам скажут. У «Барселоны» и у нас будет своя позиция. Если мы должны сыграть 26 октября, сыграем 26-го числа. Если назначат другой день, хорошо, сыграем в эту дату. У меня есть свои предпочтения, но я их не скажу. Если я даже выскажу своё мнение, ничего не изменится. Поэтому я лучше помолчу», — приводит слова Зидана Marca.

Изначально встреча должна была состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, но её решили перенести из-за акций протеста и беспорядков в столице Каталонии.

Ранее сообщалось, что Ла Лига хочет провести матч «Барселона» — «Реал» 4 декабря.

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