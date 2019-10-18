СМИ: Ла Лига хочет провести матч «Барселона» — «Реал» 4 декабря

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Руководство испанской Ла Лиги хочет, чтобы перенесённый матч десятого тура между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» состоялся 4 декабря.
СМИ: Ла Лига хочет провести матч «Барселона» — «Реал» 4 декабря
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, такое желание Ла Лиги объясняется тем, что проведение матча 18 декабря, как того хотят клубы, может повредить другим командам, играющим в этот день в матчах Кубка Испании, поскольку большая часть телеаудитории предпочтёт посмотреть эль-класико.

Таким образом Ла Лига хочет защитить экономические права всех клубов, а не только «Реала» и «Барселоны», и считает 4 декабря подходящей датой для проведения матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» согласны на перенос эль-класико на 18 декабря.

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