Дополнительное время: «Барселоне» и «Реалу» пока не утвердили дату проведения эль-класико

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации не смог вынести решение о дате, на которую будет перенесён матч Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Клубы хотят сыграть 18 декабря, когда закончится групповой этап Лиги чемпионов, но против этого выступают организаторы чемпионата Испании. Они настаивают на более ранней дате. Сторонам дали ещё одни сутки для переговоров. Первоначально встреча должна была состояться 26 октября, но её отложили из-за протестов в Каталонии.

Дата проведения одного из главных матчей осени, очередной встречи испанских грандов «Реала» и «Барселоны», до сих пор не утверждена. 21 октября Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) должен был определить, в какой день состоится игра в рамках 10-го тура Примеры. Однако окончательное решение так и не было принято.

Первоначально 243-й в истории матч между двумя сильнейшими командами Испании, известный также как эль-класико, должен был состояться в ближайшую субботу, 26 октября. Но из-за продолжающихся в столице Каталонии массовых акций протеста игру пришлось перенести. При этом назначить новую дату оказалось непросто — клубы не смогли договориться ни с Примерой, ни с RFEF.

Между собой «Барселона» и «Реал» договорились, что они готовы сыграть 18 декабря. К тому времени уже завершится групповой этап Лиги чемпионов, и у клубов будет время встретиться между собой в будни между 17-м и 18-м турами чемпионата Испании. Такое предложение команды направили комитету по проведению соревнований.

Своё обращение в RFEF направили и представители Примеры. Лига хочет, чтобы матч состоялся в резервный день, которым является 4 декабря. Проводить эль-класико спустя две недели организаторы чемпионата Испании не хотят по ряду причин. На 18 декабря уже запланированы матчи первого раунда Кубка страны, который «Реал» и «Барселона» пропускают, а также состоится полуфинальная игра с участием «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира.

Владельцам прав на показы матчей по телевидению будет трудно развести эти события вечером среды. По данным Marca, телеаудитория матчей сократится на 60%, если главное противостояние испанского футбола состоится 18 декабря.

В понедельник Комитет по проведению соревнований RFEF отказался принимать предложение «Реала» и «Барселоны». Но при этом 4 декабря тоже не было утверждено в качестве окончательной даты. Клубы выступили резко против такого варианта, так как это сильно осложнит им соревновательный график, когда будут проходить последние туры группового этапа Лиги чемпионов.

Сторонам дали ещё одни сутки на размышление. «Барселона» и «Реал» должны будут предложить свою дату проведения матча 22 октября до 20:00 по европейскому времени. После этого Комитет по проведению соревнований соберётся вновь и повторно попробует разрешить возникший конфликт.

В Примере негативно отреагировали на то, что вопрос с датой эль-класико всё ещё не решён. В лиге настаивают на том, что она сама вправе назначать даты матча, и готовы пойти в суд, чтобы отстоять свои права. Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо.

«Комитет решил отложить матч и должен был согласовать новую дату между клубами. В итоге в понедельник комитет объявил, что игра перенесена на 18 декабря — это среда. Лигу это не устраивает. Мы собираемся обратиться в общегражданский суд, потому что в соответствии с законодательством Испании мы имеем право самостоятельно определять расписание матчей», — цитируют Серехидо «Известия».

Как стало известно Marca, в Примере также хотят через суд возместить издержки, которые лига понесёт из-за того, что в RFEF затягивают с окончательным решением о переносе.

Возможным вариантом решения конфликта мог бы стать перенос эль-класико на 7 декабря. В этот день должен будет начаться 16-й тур чемпионата Испании, в котором «Реал» примет у себя «Эспаньол», а «Барселона» встретится с «Майоркой». В таком случае обоим испанским грандам не придётся в конце осени уплотнять свой график, а данные матчи, которые не вызывают у болельщиков повышенного интереса, можно было бы перенести на неопределённый срок.

По мнению Серехидо, любителям футбола было бы лучше, если бы «Барселона» и «Реал» встретились в выходной день. Но в таком случае будут затронуты интересы «Эспаньола» и «Майорки», которые к возникшей непростой ситуации не имеют никакого отношения.

Ранее обсуждался компромиссный вариант с обменом кругами между «Реалом» и «Барселоной». 26 октября матч мог бы состояться в Мадриде, а уже следующее эль-класико прошло бы в столице Каталонии 1 марта, когда обстановка в регионе наладится. Но в «Барселоне» выступали категорически против такого варианта. К тому же до 26 октября остаётся всего четыре дня, что делает перенос матча и проведение его в ранее назначенный срок ещё более затруднительным.