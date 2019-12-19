СМИ: Порядка 60 человек пострадали во время матча «Барселона» — «Реал»

В результате беспорядков, которые вспыхнули около стадиона «Камп Ноу» во время перенесённого матча десятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», пострадало порядка 60 человек.

Как сообщает Marca, во время матча к стадиону стянулись около 5 тыс. протестующих, которые начали поджигать мусорные баки. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы разогнать демонстрантов.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились порядка 60 человек, большинство из которых не получили тяжёлых травм. Также сообщается, что в столкновениях пострадало 53 сотрудника полиции.

Матч, который изначально должен был состояться 26 октября, но из-за протестных акций в Каталонии был перенесён на 18 декабря, завершился вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что, по мнению Серхио Рамоса, судья должен был назначить два пенальти в ворота «Барселоны».