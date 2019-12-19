СМИ: Порядка 60 человек пострадали во время матча «Барселона» — «Реал»

Короткая ссылка
В результате беспорядков, которые вспыхнули около стадиона «Камп Ноу» во время перенесённого матча десятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», пострадало порядка 60 человек.
СМИ: Порядка 60 человек пострадали во время матча «Барселона» — «Реал»
  • @fcbarcelona
  • Twitter

Как сообщает Marca, во время матча к стадиону стянулись около 5 тыс. протестующих, которые начали поджигать мусорные баки. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы разогнать демонстрантов.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились порядка 60 человек, большинство из которых не получили тяжёлых травм. Также сообщается, что в столкновениях пострадало 53 сотрудника полиции.

Матч, который изначально должен был состояться 26 октября, но из-за протестных акций в Каталонии был перенесён на 18 декабря, завершился вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что, по мнению Серхио Рамоса, судья должен был назначить два пенальти в ворота «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить