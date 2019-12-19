Рамос: судья не назначил в ворота «Барселоны» два пенальти

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что в гостевом матче с «Барселоной» в чемпионате Испании судья должен был назначить два пенальти.

«Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два 11-метровых. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло», — приводит слова защитника AS.

По словам Рамоса, исход встречи не устроил ни его самого, ни его партнёров.

«Нельзя быть довольным отсутствием победы. На «Камп Ноу» всегда очень сложно, нам противостояла команда, которая всегда много владеет мячом. Соперник способен наказывать за мельчайшие ошибки, но сегодня их было мало», — констатировал футболист.

После 17 проведённых матчей в Примере-2019/20 «Барселона» и «реал» имеют по 36 очков, но гранатово-синие располагаются на первой строчке по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что в эль-класико его команда заслуживала большего.