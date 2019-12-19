Зидан: в матче против «Барсы» мы заслуживали большего

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевой матч с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Принципиальные соперники впервые с 2002 года обошлись без забитых мячей.

В матче с «Барселоной» мы заслужили большего. Игра окончена, и ничего не поделаешь. Играть на «Камп Ноу» непросто. Я благодарен своим футболистам. Мы не забили, но главное, что создали моменты. Мы должны работать над реализацией. Мы провели хороший матч и были сосредоточены все 90 минут. Это был хороший эль-класико, в нём не хватило только голов», — приводит слова специалиста Марса.

Ранее сообщалось, что Зидан установил достижение в матче с «Барселоной».