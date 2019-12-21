«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 18-м туре АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити».

Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» забивали Рияд Марез, Илкай Гюндоган (с пенальти) и Габриэл Жезус. Единственный мяч гостей на счету Джейми Варди.

«Манчестер Сити» продолжает находиться на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, но сократил отставание от «Лестера» до одного очка.

Ранее «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.