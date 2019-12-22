Дубль Виллиана принёс «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

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В матче 18-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» победил соседей из «Тоттенхэма».
Дубль Виллиана принёс «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.

Оба гола в матче на счету Виллиана. Один из своих мячей бразилец забил с пенальти.  На 68-й минуте был удалён игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

«Челси» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея 32 очка. «Тоттенхэм» располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ.

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