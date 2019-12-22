Дубль Виллиана принёс «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» победил соседей из «Тоттенхэма».

Встреча, проходившая на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.

Оба гола в матче на счету Виллиана. Один из своих мячей бразилец забил с пенальти. На 68-й минуте был удалён игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

«Челси» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея 32 очка. «Тоттенхэм» располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ.