Разгромная победа «Монако», 50-й мяч Месси за год и празднование гола с мамой: события субботы в европейском футболе

«Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Лестер» и сократил до минимума отставание от второго места в чемпионате Англии. «Барселона» провела седьмой год без домашних поражений, а Лионель Месси в девятый раз забил 50 мячей в течение 12 месяцев. «Интер» разгромил «Дженоа», а 17-летний футболист миланцев отпраздновал дебютный гол за команду с мамой. «Лейпциг» стал единоличным лидером Бундеслиги. В чемпионате Франции «Монако» взял у «Лилля» реванш за вылет из Кубка четырьмя днями ранее.

Первые знакомства Артеты и Анчелотти

18-й тур чемпионата Англии открывался матчем между командами, в которых произошли свежие тренерские перестановки. «Арсенал» всего за два дня до этого возглавил его бывший игрок и недавний ассистент Хосепа Гвардиолы Микель Артета. Он сопровождал свою команду в гости к «Эвертону», который за час до игры объявил о назначении Карло Анчелотти. Оба специалиста наблюдали за матчем с трибун, дав предшественникам возможность довести свою работу до конца.

Вряд ли Артета и Анчелотти могли быть довольны увиденным, как и собравшиеся на стадионе болельщики. Матч закончился нулевой ничьей, а ударов в створ было всего два, и оба нанесли гости. Нулевая ничья усугубила турнирное положение обеих команд: «Эвертон» остался близко к зоне вылета, а «Арсенал» не подобрался к лидерской пятёрке.

В главном матче субботы сошлись два ближайших преследователя «Ливерпуля», который в этот день вместо встречи с «Вест Хэм» праздновал победу в клубном чемпионате мира. «Лестер» к 18-му туру забрался на высокое для себя второе место, и «Манчестер Сити» горел желанием сократить отставание хотя бы до одного очка.

Подопечные Брендана Роджерса в середине первого тайма открыли счёт благодаря фирменной контратаке Джейми Варди, начавшего новую голевую серию взамен прерванной восьмиматчевой. У «Сити» в этой встрече не хватало исполнителей в атаке, а «Лестер» сразу напомнил, что обладает самой крепкой обороной в АПЛ, но хозяевам поля в этот день улыбалась удача. После рикошета Рияд Марез забил бывшей команде, а Илкай Гюндоган с пенальти вывел подопечных Гвардиолы вперёд. Когда «Лестер» побежал отыгрываться, то получил гол Габриэла Жезуса. «Манчестер Сити» довёл количество своих мячей в 2010-х до 841, что стало лучшим результатом в чемпионатах Англии с 1950-х, когда «Вулверхэмптон» за одну декаду забивал свыше 900 раз.

Сумасшедшие рекорды Месси и «Барселоны»

«Барселона» предприняла ещё одну попытку оторваться от «Реала» в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы уверенно разгромили на своём поле «Алавес», стремительно приближающийся к зоне вылета.

Героем матча стал Луис Суарес. Сначала три его передачи помогли создать нужный задел: уругваец помог и Антуану Гризманну, и Артуро Видалю, и Лионелю Месси. Для аргентинца этот гол стал особенным. С ним он в девятый раз за последние десять лет достиг отметки в 50 забитых за календарный год мячей. Только в 2013-м Месси не смог добиться этого. Причём в нынешнем сезоне Примеры этот гол для форварда стал 13-м, и он позволил ему возглавить гонку бомбардиров, обойдя Карима Бензема.

Leo #Messi has scored at least 5️⃣0️⃣ goals (club & country) in 9 of the last 10 calendar years!



2010 6️⃣0️⃣

2011 5️⃣9️⃣

2012 9️⃣1️⃣ 🤯

2013 4️⃣5️⃣

2014 5️⃣8️⃣

2015 5️⃣2️⃣

2016 5️⃣9️⃣

2017 5️⃣4️⃣

2018 5️⃣1️⃣

2019 5️⃣0️⃣



🐐 pic.twitter.com/2bMEslMEro — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2019

Суарес напоследок и сам забил с пенальти, доведя счёт в матче до 4:1. Такой результат позволил «Барселоне» в седьмой раз добиться уникального достижения — завершить год без поражений на своём стадионе «Камп Ноу». В последний раз каталонский клуб добивался этого ещё при Гвардиоле в 2011 году.

«Севилья» продолжает обживаться на третьем месте Примеры. Подопечные Хулена Лопетеги обыграли на выезде «Мальорку» со счётом 2:0. К этому матчу вернулся, отбыв дисквалификацию на три игры, лидер севильских атак Лукас Окампос, но результативными действиями не отметился. На 20-й минуте Диего Карлос замкнул навес Эвера Банеги с углового флажка, а на 61-й уже сам аргентинец реализовал пенальти, назначенный после использования VAR. До воскресного матча «Реала» и «Атлетика» «Севилья» будет отставать от мадридцев всего на два очка.

Результативный и щедрый Лукаку

Главные события 17-го тура чемпионата Италии развернутся в воскресенье, но один матч с участием лидера турнирной таблицы уже состоялся. «Интер» принял на своём поле безнадёжный «Дженоа», за весь сезон одержавший всего две победы. Миланцы не пожалели аутсайдера, занимавшего предпоследнее (а теперь последнее) место в турнирной таблице, и сравнялись с «Ювентусом» по набранным очкам.

Особенно неудержимым был Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий оформил дубль и сделал голевую передачу на Роберто Гальярдини. Он забил уже 12 мячей в Серии A после перехода в «Интер» — столько же, сколько за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Один из голов в ворота «Дженоа» записал на свой счёт Себастьяно Эспозито. 17-летний нападающий довольно неожиданно получил место в стартовом составе, а когда судья назначил пенальти в пользу миланцев, то Лукаку позволил ему пробить с «точки». Юноша впервые отличился в составе своей команды и отпраздновал это знаменательное для себя событие с мамой.

💭 | Sebastiano had a dream...



Mum helped it come true 💖



These moments ☺#InterGenoa#ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/yeVYYyNqo0 — Inter (@Inter_en) December 21, 2019

Был в этом матче и ещё один герой. Вратарь Самир Ханданович не позволил генуэзцам реализовать хоть одну из своих редких атак и провёл 100-й матч в чемпионате Италии на ноль. За последние семь лет этого не смог добиться никто другой.

Единоличное лидерство «Лейпцига»

В Германии подходит к концу первая половина сезона. 17-й тур, за которым последует перерыв почти на месяц, открывался матчем между «Хоффенхаймом» и дортмундской «Боруссией». «Хоффенхайм» всего один раз за свою историю выступлений в Бундеслиге побеждал в последнем матче уходящего года, и эта игра тоже вполне могла закончиться поражением хозяев поля. Уже на 17-й минуте Марио Гётце завершил красивый розыгрыш со скидкой от Ашрафа Хакими. Но в концовке матча всё изменил Саркис Адамян, уже успевший в этом сезоне принести команде победу над «Баварией». Его гол и передача на Андрея Крамарича позволили «Хоффенхайму» выиграть со счётом 2:1 и на один день попасть в зону еврокубков, которая в Германии ограничена шестым местом.

В субботу «Бавария» принимала «Вольфсбург», которому в Мюнхене патологически не везёт — за всю историю команде удалось набрать в гостях у грозного соперника всего два очка. Но к очередной поездке «Вольфсбург» подошёл с лучшим результатом по пропущенным мячам среди всех команд Бундеслиги и действительно довольно долго сопротивлялся «Баварии». Но в последние пять минут гости сдались — Джошуа Зиркзее и Серж Гнабри принесли мюнхенцам победу со счётом 2:0.

«Бавария» всё так же проигрывает четыре очка лидирующему «Лейпцигу», который одержал победу над «Аугсбургом». В прошлом сезоне эти две команды завершили оба матча нулевыми ничьими, но в этот раз Флориан Нидерлехнер уже на шестой минуте вывел гостей вперёд. «Лейпциг» ответил на это тремя голами. Ни один из них, правда, не оформил Тимо Вернер, из-за чего его семиматчевая результативная серия прервалась. Но передачу Юссуфу Поульсену он сделал, так что по хоккейным меркам бомбардирская серия нападающего продолжается.

«Шальке» упустил возможность обойти дортмундцев и ворваться в зону Лиги чемпионов. Гельзинкирхенцы принимали «Фрайбург», потерпевший до этого два поражения. Гости смогли воспользоваться двумя пенальти, которые для «Шальке» стали чрезмерно большой проблемой. Только благодаря голу 19-летнего Ахмеда Кутуджу за десять минут до конца хозяева добились ничьей.

После всех этих матчей у мёнхенгладбахской «Боруссии» был отличный шанс заново догнать «Лейпциг» и вместе с ним возглавить турнирную таблицу. Но команде оказалось непросто забить в гостях берлинской «Герте». «Боруссия» переигрывала соперника весь матч, однако встреча закончилась нулевой ничьей, на которую столичный клуб, не нанёсший ударов в створ ворот, радостно согласился. Гладбахцы отстали от первого места на два очка и столько же выигрывают у «Баварии».

«Монако» опаснее ПСЖ

«Монако» взял впечатляющий реванш у «Лилля» за вылет из Кубка Франции, который произошёл на этой неделе. Подопечные Леонарду Жардима ответили сопернику ещё более сокрушительным разгромом — 5:1. Счёт в этом матче открыли игроки «Лилля», но уже спустя десять минут Желсон Мартинш сравнял, а затем Бальде Кейта вывел монегасков вперёд. Виссам Бен-Йеддер своим дублем ещё увеличил отрыв, а Камил Глик в компенсированное время поставил точку в матче. Александр Головин провёл на поле все 90 минут, но кроме жёлтой карточки не отметился чем-либо.

Эта победа позволила «Монако» продлить беспроигрышную серию в чемпионате Франции до четырёх матчей — в нынешнем сезоне это самая длинная серия команды. В турнирной таблице клуб из карликового княжества поднялся уже на седьмое место, а по потерянным очкам мог бы сравняться с тем же «Лиллем», который занимает четвёртую позицию.

ПСЖ укрепляет лидерство так, что другим клубам остаётся только завидовать успехам парижан. Под занавес первого круга Лиги 1 они одержали шестую победу подряд, крупно обыграв «Амьен». Неймар отметился голом и результативным пасом, набрав восемь баллов за эти действия в четырёх последних матчах. Килиан Мбаппе забил дважды, записав на свой счёт шесть голов за тот же период. Завершил разгром со счётом 4:1 Мауро Икарди. ПСЖ с одним несыгранным матчем опережает ближайшего преследователя «Марсель» на семь баллов и пока не намерен сбавлять обороты в погоне за очередным чемпионством.