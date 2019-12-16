«Футбол должен объединять, а не разобщать»: что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»

Матч 20-го тура испанской Сегунды, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Альбасете», был приостановлен из-за оскорблений в адрес нападающего Романа Зозули. Болельщики освистывали и называли украинца нацистом. В знак солидарности с одноклубником игроки кастильцев приняли решение не выходить на поле после перерыва. Действия фанатов осудили представители обеих команд, а также руководство Ла Лиги.

Матч 20-го тура Сегунды, в котором «Райо Вальекано» принимал у себя «Альбасете», закончился одним из самых громких скандалов в истории испанских чемпионатов. Встреча была прервана после первого тайма из-за неоднозначного поведения мадридских болельщиков.

Спустя несколько минут после стартового свистка фанаты «Райо Вальекано» начали скандировать оскорбления в адрес нападающего гостей Романа Зозули. Они называли украинца нацистом, делали неприличные жесты и освистывали его при каждом касании мяча.

Диктор стадиона попросил прекратить травлю, но фанаты его слова не восприняли. Тогда главный судья Хосе Антонио Лопесо Тока приостановил встречу. Через некоторое время она была продолжена, однако в перерыве игроки «Альбасете» в знак солидарности с одноклубником отказались покидать подтрибунное помещение. Матч прервали.

Решение об отмене игры было принято совместно с представителями обеих команд и поддержано руководством Ла Лиги. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса не стал защищать своих болельщиков и резко осудил их поведение.

«Это печальный день для «Райо» и всего спорта. Мы категорически против того, чтобы фанаты оскорбляли игроков команды соперника. Футбол должен объединять, а не разобщать. Я поговорил с Зозулей и поддержал его, ведь он живой человек и заслуживает уважения», — приводит слова Пресы The Guardian.

Поддержали игрока и одноклубники. Вратарь Томеу Надаль в своём Twitter подчеркнул, что любые оскорбления в адрес участников матча недопустимы.

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«Уважаю все идеологии. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол. Мы хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», — заявил голкипер.

Сам Зозуля произошедшее не комментировал, однако, по словам вице-президента кастильской команды Виктора Варелы, он крайне болезненно отреагировал на действия фанатов и расплакался в раздевалке. От имени футболиста позднее выступил агент Владимир Кузьменко. Он назвал обвинения в причастности к нацизму абсурдными, а также выразил благодарность за оказанную поддержку.

«Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков «Альбасете» за их огромную поддержку, Ассоциацию испанских футболистов (AFE), прессу, болельщиков с Украины, которые присутствовали на стадионе. Спасибо всем! Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше силы и желания продолжать этот нелёгкий путь далеко от родины», — написал Кузьменко в Facebook.

Однако фанаты продолжили настаивать на своём и после матча. На странице «Буканерос» — главного фанатского объединения «Райо Вальекано», известного своими крайне левыми взглядами, — появилось новое обращение к спортсмену.

«Не из-за расизма, ксенофобии или насилия. Впервые игру в Испании прервали из-за правды. Зозуля, ты — нацист», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что конфликт между нападающим и испанскими болельщиками начался не накануне. В феврале 2017 года Зозуля фактически перешёл в «Райо Вальекано» из «Бетиса», однако трансфер был сорван «Буканерос». Новость о том, что нападающий присоединился к команде на правах аренды, вызвала у фанатов волну недовольства.

Тогда они обвинили нападающего в финансировании военной операции украинской армии в Донецке и Луганске и в связях с националистами. В качестве подтверждения приводились его фотографии с нацистской символикой. Кроме того, в столичном районе Вальекас, где базируется команда, прошли акции протеста, а в адрес футболиста начали поступать угрозы.

Назывались и иные версии случившегося, в частности недовольство болельщиков действиями руководства «Райо Вальекано» и давняя вражда между мадридскими и севильскими фанатскими группировками. В результате контракт пришлось расторгнуть, а Зозуля был вынужден пропустить окончание сезона-2016/17 из-за правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), запрещающего игрокам менять более двух команд в рамках одного сезона.

Похожая ситуация повторилась и в июле 2018 года, однако на этот раз речь шла о поклонниках «Овьедо». Они также активно выступили против перехода украинца в их команду, и трансфер сорвался.

В апреле нынешнего года известный испанский общественный деятель и политик Пабло Иглесиас Туррион выступил против украинца. Он подчеркнул, что в данном случае речь идёт не о политических взглядах отдельного человека, а о неонацизме. Тогда на сторону Зозули встало руководство «Альбасете», а сам он намеревался подать в суд.

Нынешний матч стал первым выездом Зозули в Мадрид после инцидента 2017 года. Испанские СМИ сообщили, что футболист планировал и вовсе его пропустить, так как опасался за свою безопасность, однако в последний момент принял решение помочь команде.