Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

Владимир Кузьменко агент украинского нападающего испанского клуба «Альбасете» Романа Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.

«Хочу поблагодарить «Альбасете», одноклубников Зозули за то, что вступились за него. Не хочу беспокоить Романа, он говорит, что всё в порядке. Мы можем понять, что чувствует человек в такие моменты», — приводит слова Кузьменко 5maseldescuento.

Он отметил что, в целом ему очень не нравится такая ситуация.

«Надеюсь, такие инциденты будут пресекаться в будущем. Поддержка даёт много сил», — добавил агент.

По ходу встречи, фанаты «Райо Вальекано» называли украинца — нацистом.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В обще сложности в его активе 23 гола и 7 голевых передач в 85 матчах, из которых, на текущий сезон приходятся 3 гола и 1 ассист в 18 матчах.

Ранее вице-президент «Альбасете» рассказал, как Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов.