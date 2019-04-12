Испанский политик назвал украинского футболиста Зозулю расистом и неонацистом
- РИА Новости
«Было бы приемлемым для Германии подписать игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? Говоря о Зозуле, мы не имеем в виду футболиста с какими-то идеологическими взглядами, которых он придерживается или защищает. Мы говорим о неонацизме и расизме», — приводит слова политика Marca.
Также Пабло Иглесиас Туррион добавил, что болельщики «Райо Вальекано», которые сорвали переход украинца в состав своей команды, показали пример верности демократии.
Ранее сообщалось, что болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста.