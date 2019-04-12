Испанский политик назвал украинского футболиста Зозулю расистом и неонацистом

Нападающий клуба испанской Сегунды «Альбасете» Роман Зозуля подвергся критике со стороны лидера политической коалиции Podemos Пабло Иглесиаса Турриона.

«Было бы приемлемым для Германии подписать игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? Говоря о Зозуле, мы не имеем в виду футболиста с какими-то идеологическими взглядами, которых он придерживается или защищает. Мы говорим о неонацизме и расизме», — приводит слова политика Marca.

Также Пабло Иглесиас Туррион добавил, что болельщики «Райо Вальекано», которые сорвали переход украинца в состав своей команды, показали пример верности демократии.

Ранее сообщалось, что болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста.