СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

Во время матча Сегунды, второго дивизиона чемпионата Испании по футболу, болельщики клуба «Луго» оскорбляли украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозулю.

Об этом сообщает издание Aupa Alba.

Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.

Поединок, который проходил на стадионе «Луго», завершился победой «Альбасете» со счётом 3:0. Зозуля, с семью мячами в активе являющийся вторым бомбардиром своей команды в сезоне-2018/19, провёл на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что американский форвард баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайбёрн пожаловался на угрозы в свой адрес в социальных сетях.