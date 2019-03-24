СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
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Об этом сообщает издание Aupa Alba.
Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Поединок, который проходил на стадионе «Луго», завершился победой «Альбасете» со счётом 3:0. Зозуля, с семью мячами в активе являющийся вторым бомбардиром своей команды в сезоне-2018/19, провёл на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что американский форвард баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайбёрн пожаловался на угрозы в свой адрес в социальных сетях.