Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях

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Американский баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн сообщил, что его жена начала получать в соцсетях угрозы после победы команды над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях
  • © euroleague.net

В своём Twitter 28-летний форвард опубликовал скриншот сообщений, которые получила его супруга, и обратился к Евролиге и «Фенербахче» с вопросом, что они намерены предпринять в связи с такими действиями фанатов.

В матче с «Фенербахче», прошедшем 21 марта, Клайберн стал самым результативным игроком ЦСКА, набрав 16 очков, и тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 70:68.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге.

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