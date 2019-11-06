Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении своей карьеры в сборной Украины по футболу.

«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю: «До свидания». Я ухожу из сборной Украины», — написал игрок в своём Instagram.

По его словам, он ждал приглашения в национальную команду весь 2019 год, но понял, что его боятся вызывать из-за политической ситуации. Он отметил, что для него было честью защищать цвета сборной Украины.

«Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» — заключил Ракицкий.

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года. На его счету 54 матча и пять голов в составе национальной команды.

Ранее Ракицкий опубликовал видео со словами Артёма Дзюбы: «Россия и Украина — братья».