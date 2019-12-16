Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

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Вице-президент футбольного года «Альбасете» Виктор Варела рассказал о состоянии украинского нападающего команды Романа Зозули после инцидента в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».
Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано»
  • Reuters

«Принимает решение о переносе матча главный судья, но к этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», — цитирует Варелу Carrusel Deportivo.

По ходу встречи фанаты «Райо Вальекано» называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три гола и один ассист в 18 матчах.

Ранее тренер «Райо Вальекано» осудил фанатов клуба, оскорблявших украинского футболиста.

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