Тренер «Райо Вальекано» осудил фанатов клуба, оскорблявших украинского футболиста

Главный тренер «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса прокомментировал поведение фанатов команды, из-за оскорблений которых в адрес украинского форварда Романа Зозули был остановлен матч 20-го тура испанской Сегунды.

«Это очень грустный момент для клуба. Мы осуждаем такое поведение болельщиков. Клуб примет меры, чтобы выявить и наказать виновных в случившемся», — приводит слова Пресы пресс-служба «Райо Вальекано».

Он отметил, что для команды это был важный с турнирной точки зрения матч, и что большая часть зрителей вела себя достойно.

«Мы испытываем стыд и сожаление, что такое произошло на нашем стадионе. Я говорил с Зозулей и обнял его, потому что он человек и заслуживает уважения», — добавил специалист.

По ходу встречи, фанаты «Райо Вальекано» называли украинца — нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В обще сложности в его активе 23 гола и 7 голевых передач в 85 матчах, из которых, на текущий сезон приходятся 3 гола и 1 ассист в 18 матчах.

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