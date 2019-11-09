Гилерме не считает дискриминацией расистские выкрики с трибун

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме высказался о восприятии расизма в России.

«Восприятие расизма в России иное, нежели в других странах. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит», — цитирует голкипера РБК.

По его словам, у него много русских друзей, и никто из них не оскорблял его по расовому признаку. Он также отметил, что его темнокожие знакомые тоже не сталкивались с расизмом в России.

«В шутку русские ребята могут обозвать, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат. Считаю, что мат и расизм — одинаковые вещи», — сказал Гилерме.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В 2015 году он получил российское гражданство, а с 2016 года стал вызываться в сборную России.

Ранее Гилерме рассказал, почему считает россиян холодными.