Гилерме рассказал, почему считает россиян холодными

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Натурализованный вратарь сборной России и московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о россиянах.
Гилерме рассказал, почему считает россиян холодными
  • РИА Новости

«Когда приехал, здесь всё было очень сложно, особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, потому приходилось сложно. Потом уже понял, почему вы такие и как относиться к этому. Сложная история, война, погода, которая несёт депрессию. Есть много причин, которые сделали вас такими», — цитирует вратаря Sports.ru.

Гилерме выступает в России за «Локомотив» с 2007 года.

Ранее сообщалось, что Гилерме не видит причин бояться атакующей линии сборной Бельгии.

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