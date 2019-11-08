Гилерме рассказал, почему считает россиян холодными

Натурализованный вратарь сборной России и московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о россиянах.

«Когда приехал, здесь всё было очень сложно, особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, потому приходилось сложно. Потом уже понял, почему вы такие и как относиться к этому. Сложная история, война, погода, которая несёт депрессию. Есть много причин, которые сделали вас такими», — цитирует вратаря Sports.ru.

Гилерме выступает в России за «Локомотив» с 2007 года.

Ранее сообщалось, что Гилерме не видит причин бояться атакующей линии сборной Бельгии.