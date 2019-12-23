Невилл: подвергшиеся расизму футболисты должны уходить с поля

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Английский футбольный тренер Гари Невилл высказался о расистском скандале на матче 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2).

Фанаты хозяев неоднократно позволяли себе оскорбительные выкрики в адрес игрока гостей Антонио Рюдигера.

«Много было сказано о произошедшем ранее в Болгарии, но проблема расизма существует у нас в Англии. Премьер-лига должна сделать шаг вперед, но она прячется за спину Футбольной ассоциации. То, что мы видели сегодня, казалось бы, относится к одному конкретному человеку, но проблема гораздо масштабней, и нужно что-то быстро предпринять. Вероятно, нужно дать возможность игрокам уходить с поля и прекращать игру. На мой взгляд, только это может изменить ситуацию», — цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал расследование расистских выкриков в адрес Рюдигера.

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