В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Сведения о «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в составе «Ростова» Рагнар показал себя как большой профессионал. Именно потому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Контракт с игроком был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, потому что высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества», — гласит заявление на сайте клуба.
Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 года, проведя за клуб в общем сложности 53 матча.
Ранее сообщалось, что «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима.