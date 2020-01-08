В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.

«Сведения о «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в составе «Ростова» Рагнар показал себя как большой профессионал. Именно потому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Контракт с игроком был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, потому что высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества», — гласит заявление на сайте клуба.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 года, проведя за клуб в общем сложности 53 матча.

Ранее сообщалось, что «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима.