В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сведения о «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в составе «Ростова» Рагнар показал себя как большой профессионал. Именно потому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Контракт с игроком был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, потому что высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества», — гласит заявление на сайте клуба.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 года, проведя за клуб в общем сложности 53 матча.

Ранее сообщалось, что «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима.

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