СМИ: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима

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Защитник Рагнар Сигурдссон был отчислен из ФК «Ростов» из-за проблем с алкоголем.
СМИ: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, футболист принёс извинения партнёрам, тренерскому штабу и руководству клуба, однако в «Ростове» приняли решение отказаться от услуг игрока.

В текущем сезоне Сигурдссон провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге. Исландец начинал сезон в статусе капитана команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

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