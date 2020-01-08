СМИ: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима

Защитник Рагнар Сигурдссон был отчислен из ФК «Ростов» из-за проблем с алкоголем.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, футболист принёс извинения партнёрам, тренерскому штабу и руководству клуба, однако в «Ростове» приняли решение отказаться от услуг игрока.

В текущем сезоне Сигурдссон провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге. Исландец начинал сезон в статусе капитана команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.