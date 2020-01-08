СМИ: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, футболист принёс извинения партнёрам, тренерскому штабу и руководству клуба, однако в «Ростове» приняли решение отказаться от услуг игрока.
В текущем сезоне Сигурдссон провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге. Исландец начинал сезон в статусе капитана команды.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.