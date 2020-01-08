«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

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В московском «Спартаке» заявили, что не намерены отказываться от сбора в ОАЭ и товарищеского турнира в Катаре, несмотря на обстановку на Ближнем Востоке.
«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
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Как сообщили «Спорт-Экспрессу» в «Спартаке», на данный момент клуб не рассматривает вариант переноса первого сбора из ОАЭ. Тренировочный лагерь команды запланирован на 13—24 января. Также в клубе подтвердили участие в товарищеском турнире в Катаре в начале февраля, где также сыграют «Локомотив» и «Ростов».

В связи с ракетными ударами Ирана по базам США в Ираке Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством над Ираном, Ираком, Персидским и Аманским заливами.

Ранее Ларссон заявил, что в «Спартаке» можно прогрессировать без давления.

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