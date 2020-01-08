Ларссон: в «Спартаке» можно прогрессировать без давления

Шведский форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что в столичном клубе у него появилась возможность прогрессировать, а также рассказал о предпочитаемых вариантах развития карьеры.

«Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» инвестируют в молодых футболистов. Цель — вырастить и перепродать. Раньше приходили возрастные игроки, который хотели заработать, а теперь они инвестируют в молодёжь. Вы можете прогрессировать без давления. Есть время, и можно спокойно развиваться. Я сам многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, быстрее думаю. Когда играю с такими хорошими партнёрами по команде, мне легче проявить себя. Они снабжают меня отличными передачами», — цитирует Ларссона Aftonbladet.

Также шведский форвард поделился планами на будущее.

«Спартак» купил меня, чтобы я стал успешным игроком, а после был продан. Это соответствует моим амбициям. Российская премьер-лига хороша, но я не хочу выступать там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из элитных лиг. Меня привлекает Ла Лига. Думаю, мне бы подошёл её стиль. Много смотрю испанский футбол, нравится «Барселона». Ла Лига — моя мечта. Английская премьер-лига тоже была бы чем-то особенным, но сейчас не нужно слишком много мечтать», — добавил швед.

Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В текущем сезоне шведский форвард сыграл 17 матчей, забив шесть мячей и отдав один результативный пас.

Ранее Акинфеев сделал заявление о московском «Спартаке».