«Слуцкий строит команду на вырост»: Билялетдинов об активности «Рубина», продажах «Краснодара» и перспективах звёзд РПЛ

Леонид Слуцкий в «Рубине» будет делать ставку на молодёжь. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер команды Ринат Билялетдитнов. Эксперт подчеркнул, что клуб подбирает перспективных игроков за умеренные деньги. Специалист также рассказал об ограниченных средствах «Зенита» и «Краснодара», порассуждал о перспективах Дмитрия Тарасова в Казани и оценил шансы российских футболистов отправиться в Европу в ближайшее время.

«Мне непонятен переход Игнатьева в «Рубин»

— «Рубин» после прихода в команду Леонида Слуцкого активен на трансферном рынке. Казанцы пригласили Ивана Игнатьева, договорились о переходе Солтмурада Бакаева, ведут переговоры с Николаем Комличенко, подписали двух молодых игроков из ФНЛ. Это осознанная ставка на молодёжь?

— Да, едва ли это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась — строится команда «на вырост». Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться.

— Игнатьев променял «Краснодар» на «Рубин» со словами «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». Что он имел в виду?

— Трудно сказать. Можно, конечно, домыслить, что Европа территориально близко, но она и от Сибири недалеко — через Урал. Если же говорить о еврокубках, то «Краснодар» остался без их весенней стадии, да и «Рубину» осенью будет непросто пробиться в европейские турниры. На мой взгляд, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем.

— Многие считают, что в ситуации с Бакаевым-младшим выиграет и «Спартак», и «Рубин», и Слуцкий, поскольку талантливый футболист получит игровое время.

— Да, ясно, что футболист уезжает в новую команду именно за практикой, и в «Рубине» шансов получить её у него действительно больше. Впрочем, и там уже намечается серьёзная конкуренция.

— Также в клуб может перейти форвард Вильфрид Бони. Когда-то он играл в АПЛ, но в последний раз выходил на поле в апреле. К тому же это возрастной футболист. Зачем он казанцам?

— Ему 31 год, и это не самый страшный возраст. Мы ведь помним, что Мирослав Клозе стал чемпионом мира в 36 лет, а Ивица Олич примерно в этом же возрасте неплохо играл в Бундеслиге. Что касается Бони, то деньги — это, конечно, самое простое объяснение появлению в России такого игрока. Впрочем, иностранцы тоже нужны, плюс, возможно, Слуцкому не хватает и опытного человека в молодом коллективе.

— Может ли с этой точки зрения помочь команде Дмитрий Тарасов?

— Безусловно, любой молодой команде нужен так называемый «дядька». Но есть ощущение, что говоря о Тарасове, Слуцкий всё-таки вспоминает его лучшие годы. Я не считаю, что этот футболист полностью исчерпал себя — возможно, что-то и осталось «за кадром» его многочисленных травм, и он ещё поиграет на высоком уровне сезон-другой. Плюс Слуцкий говорил о том, что команде нужен разрушитель, и это так: после ухода Руслана Камболова опорная зона казанцев стала «рыхловатой».

«Отпускать Чалова — риск для ЦСКА»

— «Краснодар» расстался с Игнатьевым и Дмитрием Скопинцевым. При этом в команде явный перебор с легионерами. Это начало большой чистки и перезагрузки?

— Наверное, этот процесс можно назвать вынужденным. Правда, на горизонте пока не видно новых Перейры, Каборе, Мамаева и Широкова, а на одном Ари тоже далеко не уедешь.

— Думаете, Сергей Галицкий признал свою ошибку с большими тратами летом?

— Да, и очевидно, что новые приобретения не будут дорогостоящими. Судя по всему, клуб рассчитывал заработать денег в Лиге чемпионов. Но вместо того, чтобы пополнить свой бюджет, команда, наоборот, его «подточила». Возможно, это и повлекло за собой такую перезагрузку. Посмотрим, кто придёт на смену игрокам, покинувшим клуб.

— Можем ли мы увидеть в деле новых воспитанников академии?

— К сожалению, статистика в этом вопросе неутешительна. Да, среди игроков «Краснодара» есть и свои воспитанники: Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Игнатьев, Владислав Уткин, но этого недостаточно. Однако в других академиях ситуация не лучше, и речь идёт не только о российских, но и, скажем, о Манчестере и даже об известной французской академии «Нанта». Своих воспитанников много разве что у «Атлетика» из Бильбао, но клубу всё равно не хватает больших звёзд.

— Может ли покинувший «Краснодар» Скопинцев стать одним из лидеров нового «Динамо»?

— Трудно сказать, поскольку когда футболист начинает регулярно менять команды, появляется некое опасение за его будущее. Дмитрий здорово выглядел в «Ростове», но потом ушёл в «Краснодар». Возможно, игрок искал лучшие финансовые условия. Впрочем, этот трансфер всё-таки можно было понять, а вот чего ждать от Скопинцева в «Динамо», сказать тяжело.

— ЦСКА пока ограничился покупкой лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Ильи Шкурина. Виктор Гончаренко продолжает доверять молодым не от хорошей жизни?

— В том числе. Меня армейцы очень обнадёжили в 2018 году, когда практически опустились на дно, но потом провели ряд блестящих трансферов и поправили своё положение. Шкурин, наверняка, впишется в ЦСКА, вот только мы видим, что молодая команда всё-равно спотыкается, стабильности не хватает. Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, которые одним своим присутствием подстёгивали ребят, больше нет, а любому молодому коллективу, как я уже сказал, нужно время.

— Может ли переход Шкурина быть связан с тем, что ЦСКА всё-таки решил расстаться с Фёдором Чаловым? Тем более, слухи об интересе к нему в Англии не утихают.

— На мой взгляд, Чалов нужен ЦСКА. В случае его ухода армейцы лишатся цепкого и при этом уже притёртого форварда. Отпускать Чалова — риск для армейцев. И потом я против так называемого искусственного выдавливания футболиста.

— Что вы имеете в виду?

— Российских игроков в общем-то могут приглашать европейские клубы, и уехать не так сложно, особенно если уменьшить финансовые аппетиты. Другое дело, будет ли футболист прогрессировать там?

«Если Кокорин уедет всем назло, то быстро вернётся назад»

— Как в этой связи относиться к информации о том, что Смолов может оказаться в «Эспаньоле», Эльдор Шомуродов — в «Шальке-04», а Александр Кокорин — в «Фейенорде»? Это всего лишь слухи, или данные футболисты вызывают реальный интерес в Европе?

— Мне это напоминает некую оферту. То есть в СМИ публикуется информация, и таким образом озвучивается, что клубы готовы продавать игроков. Мол, напоминаем о них, а вы подумайте. Но даже если интерес и есть, это всё равно не сделки уровня перехода Андрея Аршавина в «Арсенал». Это как отправиться играть в Германию, но не в «Баварию», а в «Мюнхен 1860».

— Кокорин может решиться уехать, чтобы доказать всем и самому себе, что ещё способен играть на высоком уровне?

— Если у него ещё остались амбиции, это хорошо. А если он просто захочет уехать всем назло, то рискует быстро вернуться назад. Потому что везде нужно работать, везде требуется самоотдача.

— При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что зимой клуб не собирается продавать и покупать игроков. Петербуржцам в связи с имеющимся серьёзным отрывом в РПЛ трансферы просто не нужны?

— Да, здесь та же причина, что и у «Краснодара». Клуб рассчитывал пополнить бюджет за счёт выступления в еврокубках, но не получилось. Впрочем, скамейка в «Зените» глубокая, и кадровых проблем наверняка не будет.

— А Фёдор Кудряшов предпочёл уехать из «Сочи» в Турцию. С чем это связано?

— Он пошёл по проторенной дорожке. Фёдор уже играл в Турции, и его, похоже, там не забыли. А ещё со сменой тренера в «Сочи». Возможно, Кудряшов получил хорошее предложение и с финансовой точки зрения, но, на мой взгляд, если бы Александр Точилин продолжил работу с командой, игрок бы тоже остался.