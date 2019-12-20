«Помочь коллективу выжить — тоже амбициозная задача»: Бояринцев о мотивах прихода Слуцкого в «Рубин» и отставке Шаронова

Для Леонида Слуцкого возглавить команду, сражающуюся за выживание в РПЛ, — это своеобразный вызов. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил бывший футболист «Рубина» Денис Бояринцев. Он сказал, что болельщики ЦСКА нормально отреагируют на назначение их бывшего наставника в казанский клуб, а также выразил мнение, что отправленный в отставку Роман Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в непростой для коллектива период.

«Не думаю, что имидж Слуцкого может сильно пострадать»

— «Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова. Правильное решение руководства?

— На старте сезона он провёл очень хороший и содержательный отрезок. Но команде не хватило глубины состава, начались травмы, карточки. Не нашлось лидера, который бы в трудную минуту повёл за собой. Но, на мой взгляд, Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в этот непростой период. Мне сложно предугадать, захочет ли видеть его в своём штабе новый главный тренер, но я на сто процентов уверен, что Роман всё же останется в системе клуба. Он это заслужил.

— Не думаете, что Шаронов изначально был временной фигурой в «Рубине»?

— Нет. Были бы успехи, Шаронов продолжил бы работать. Но такова тренерская доля — любой начинающий специалист становится её заложником. Никто не посмотрит на то, что у тебя небольшой опыт, когда нужен результат. Руководство клуба может либо предоставить карт-бланш, либо нет. Видимо, в «Рубине» решили пригласить более опытного специалиста.

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— Считаете, в клубе поторопились?

— Немного жаль, ведь в межсезонье было бы время поработать с коллективом, доукомплектовать его. Шаронов очень много сделал для «Рубина» как футболист. Рад, что ему оказали доверие и как наставнику. Не сомневаюсь, что из него получится классный тренер.

— В насколько тяжёлом состоянии находится «Рубин»?

— На мой взгляд, в «Рубине» нет кризиса как такового. На старте казанцы показали, что могут играть и давать результат. Предстоящая пауза пойдёт им только на пользу. Нужно отдохнуть, всё осмыслить и весной включиться в борьбу с полной отдачей, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Предпосылки для этого есть.

— По сообщениям СМИ, «Рубин» должен возглавить Леонид Слуцкий. Наставник покинул ЦСКА в конце 2016 года, после чего работал исключительно за рубежом. Сумеет ли он приспособиться к новым для себя реалиям в РПЛ?

— Не думаю, что чемпионат России за эти годы так уж сильно изменился. Футбол един, тренерское видение нужно везде, а Слуцкий — очень опытный специалист. Посмотрим, удастся ли ему добиться успехов в «Рубине», где сейчас сложилась не самая простая ситуация. К тому же многое зависит от исполнителей. Если у Слуцкого будет возможность усилить нужные позиции, у него всё получится.

— Зачем самому Слуцкому соглашаться на работу в казанском клубе?

— Для Слуцкого это в определённой степени вызов. Да, мы привыкли видеть этого специалиста в более именитых командах, сражающихся за медали и высокие места. Здесь же идёт борьба за выживание. Значит, нужно работать не только над спортивной составляющей, но и над психологией. Помочь коллективу выжить — тоже амбициозная задача. Как мне сказал один из специалистов из штаб-квартиры УЕФА, у каждого тренера свой Монблан.

— Может быть, после долгих лет работы Слуцкому всё-таки стоило взять паузу и всё переосмыслить?

— Зависит от человека. Действительно, некоторые предпочитают брать паузу после сложного сезона. Но если есть возможность работать, лучше использовать шанс. Как и у футболистов, у тренеров тоже существует тонус. Из него нельзя выпадать.

— Считаете, что предложение казанцев так сильно привлекло специалиста?

— Мне кажется, были и другие предложения, помимо «Рубина», но Слуцкого вряд ли заинтересовала бы работа в ФНЛ, например.

— Как бы вы поступили в этом случае?

— Если есть шанс поработать на высоком уровне, нужно отказать себе в отдыхе. Расслабиться всегда успеешь.

— В случае неудачи в «Рубине» на Слуцкого могут повесить ярлык тренера, который не может добиться успеха нигде, кроме ЦСКА. Не слишком ли велик риск?

— Не думаю, что имидж Слуцкого может сильно пострадать. Он специалист с именем. Он и сам понимает, что тренерская профессия связана с риском. Лучше идти на него.

— С учётом прихода такого именитого специалиста, как Слуцкий, возможно ли привлечение дополнительного финансирования в команду?

— Трудно сказать. Он может прийти с какими-то своими идеями по комплектованию, а может и взяться за работу с имеющимся составом и сделать результат.

— Стадион в Казани собирает не так много болельщиков. Может ли ситуация улучшиться с появлением в клубе тренера вроде Слуцкого?

— Ещё во время моих выступлений местные болельщики предпочитали хоккей. Возможно, лишь в дебютном сезоне в Премьер-лиге, а также в чемпионские годы «Рубин» мог конкурировать с «Ак Барсом» по популярности. По моему мнению, какой бы тренер ни пришёл, в Казани хоккей всё равно будет на ведущих ролях.

— Как вы с этим смирились?

— Никогда не относился к этому ревностно, сам люблю хоккей. Мы и с игроками «Ак Барса» дружили. На мой взгляд, народ будет ходить на стадион, если футболисты будут выигрывать. Болельщикам нужно зрелище, а больших успехов за все эти годы удавалось добиться разве что Курбану Бердыеву.

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— В одном из интервью Слуцкий говорил, что никогда не возглавит «Спартак». Как фанаты армейцев воспримут его появление в другом российском коллективе?

— Считаю, что болельщики ЦСКА нормально воспримут приход Слуцкого в «Рубин». Все должны понимать, что любой человек хочет реализовывать себя в профессии, а также должен заботиться о близких и кормить семью. Конечно, он будет работать тренером. Он же не может пойти устроиться сталеваром.

— Можно ли назвать удачным период работы Слуцкого в Европе?

— Для любого специалиста поработать в зарубежном клубе — это большая удача. Мало кто у нас получал такую возможность и уж тем более — добивался успехов. Мы не очень востребованы за рубежом. А у Слуцкого классный опыт: он и в Голландии тренировал, и в Англии, имел шанс поработать в странах с совсем другим менталитетом, посмотреть, как там устроены академии, детские школы. Считаю, он очень многое оттуда почерпнул.

— Слуцкий признавался, что в Голландии не видел своего будущего из-за разного подхода к игре, отмечая, что иностранцам там в принципе невозможно работать. Есть ли что-то специфическое и в Казани — то, к чему тоже сложно привыкнуть и адаптироваться?

— Я бы не сказал. Более того, когда я играл за «Рубин», вообще никаких проблем не было. На матчи приходили руководители региона — Камиль Исхаков, Минтимер Шаймиев. Не знаю, может быть, что-то и изменилось за последние годы, но я вспоминаю о Казани только с хорошей стороны.

— Что именно?

— Руководство нас всегда поддерживало, футболистам говорили, что те просто должны делать свою работу, а обо всём остальном за них подумают другие. Мы все трудились ради результата — команде были важны перспективы, она всегда была амбициозной. В итоге она и в Лиге чемпионов побеждала. Да и сейчас, мне кажется, у «Рубина» просто временные трудности. Со всеми бывает.