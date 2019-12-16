СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»
- Reuters
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, в тренерском штабе «Рубина» продолжат работать тренер вратарей Сергей Козко, а также Олег Кузьмин. Помимо этого, помогать Слуцкому будут братья Василий и Алексей Березуцкие.
В конце ноября Слуцкого уволили из нидерландского «Витесса», который под его руководством потерпел пять поражений подряд. Российский специалист тренировал команду с лета 2018 года.
Ранее «Рубин» объявил об отставке тренера команды Романа Шаронова.