СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»

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Бывший главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий близок к назначению на пост главного тренера казанского «Рубина».
СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, в тренерском штабе «Рубина» продолжат работать тренер вратарей Сергей Козко, а также Олег Кузьмин. Помимо этого, помогать Слуцкому будут братья Василий и Алексей Березуцкие.

В конце ноября Слуцкого уволили из нидерландского «Витесса», который под его руководством потерпел пять поражений подряд. Российский специалист тренировал команду с лета 2018 года.

Ранее «Рубин» объявил об отставке тренера команды Романа Шаронова.

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