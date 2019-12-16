«Рубин» объявил об отставке тренера команды Шаронова
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт «Рубина», клуб и специалист прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера, но из-за отсутствия лицензии Pro главным тренером де-юре являлся Эдуардо Докампо.
Шаронов возглавлял команду с июня 2019 года.
После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.
Ранее сообщалось, что Галактионов может заменить Божовича в «Крыльях Советов».