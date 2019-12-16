«Рубин» объявил об отставке тренера команды Шаронова

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Роман Шаронов покидает пост тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
«Рубин» объявил об отставке тренера команды Шаронова
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт «Рубина», клуб и специалист прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера, но из-за отсутствия лицензии Pro главным тренером де-юре являлся Эдуардо Докампо.

Шаронов возглавлял команду с июня 2019 года.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее сообщалось, что Галактионов может заменить Божовича в «Крыльях Советов».

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