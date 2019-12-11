СМИ узнали, кто заменит Божовича в «Крыльях Советов»

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Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодгар Божович покинет свой пост до начала сборов перед рестартом чемпионата России.
СМИ узнали, кто заменит Божовича в «Крыльях Советов»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с черногорским наставником рассчитан ещё на полтора года. Увольнение Божовича возможно только в случае выплаты неустойки.

У самарцев уже есть кандидаты на пост главного тренера клуба. В их сферу интересов попали главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов и наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

Также ранее московское «Динамо» было активно заинтересовано в Галактионове, но тот отказался из-за большой нагрузки в сборной.

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице и имеют в активе 18 очков. С 20 октября самарцы сыграли шесть матчей, пять из которых проиграли и один провели вничью.

Ранее Божович заявил, что намерен продолжить работу в «Крыльях Советов».

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