Слуцкий объяснил, зачем пригласил Тарасова тренироваться с «Рубином»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал интерес к полузащитнику Дмитрию Тарасову, который после расставания с московским «Локомотивом» длительное время не имел игровой практики.

По словам специалиста, 32-летний полузащитник заслужил шанс проявить себя на тренировках и затем претендовать на подписание полноценного контракта.

«У нас в команде нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Тарасов всей своей карьерой доказал, что является исполнителем высокого уровня. Да, существуют опасения насчёт состояния его здоровья. Но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, готов ли он принести пользу нашей команде», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин разорвал контракт с турецким «Газишехиром».