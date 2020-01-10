Слуцкий объяснил, зачем пригласил Тарасова тренироваться с «Рубином»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал интерес к полузащитнику Дмитрию Тарасову, который после расставания с московским «Локомотивом» длительное время не имел игровой практики.
Слуцкий объяснил, зачем пригласил Тарасова тренироваться с «Рубином»
  • Reuters

По словам специалиста, 32-летний полузащитник заслужил шанс проявить себя на тренировках и затем претендовать на подписание полноценного контракта.

«У нас в команде нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Тарасов всей своей карьерой доказал, что является исполнителем высокого уровня. Да, существуют опасения насчёт состояния его здоровья. Но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, готов ли он принести пользу нашей команде», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин разорвал контракт с турецким «Газишехиром».

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