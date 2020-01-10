Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин разорвал контракт с турецким «Газишехиром»

Бывший вратарь сборной России по футболу Юрий Лодыгин и турецкий «Газишехир» расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Лодыгина за вклад в наш клуб, желаем ему бесконечных успехов на последующих этапах его карьеры», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В свою очередь спортсмен поблагодарил команду в своём аккаунте в Instagram.

«Спасибо большое за всё, «Газишехир»! Я желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона. Благодарю администрацию, персонал и футболистов. Желаю удачи. Надеюсь, вы добьётесь фантастических результатов!» — написал Лодыгин.

В России голкипер известен по многолетним выступлениям за «Зенит». Он покинул петербуржцев в январе 2019 года, перейдя на правах аренды в греческий «Олимпиакос». В августе Лодыгин заключил двухлетний контракт с «Газишехиром». И в Греции, и в Турции он провёл лишь по два матча.

Ранее сообщалось, что покинувший ЦСКА бразилец Лукас Сантос обратился к фанатам на русском языке.