Возвращение в Россию: Слуцкий возглавил «Рубин»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином». Работу в Казани он назвал новым вызовом и уже ознакомился с базой двукратных чемпионов страны. При этом спортивным директором клуба стал многолетний соратник специалиста Олег Яровинский. О главной новости межсезонья — в материале RT.

«Новый вызов. Дальше вместе с «Рубином»

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий снова будет работать на родине. Известный специалист подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином» и вернулся в Россию спустя три с половиной года после ухода из армейского клуба. За это время он успел поработать в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе», откуда был уволен в конце ноября.

В свою очередь, «Рубин» сразу после ухода Романа Шаронова в своём Twitter-аккаунте намекнул на личность следующего главного тренера. Клуб разместил изображение кресла-качалки — с ней у болельщиков прочно ассоциируется именно Слуцкий из-за привычки раскачиваться на тренерской скамье во время матчей. А буквально за час до официального объявления о приходе специалиста в Twitter клуба появился новый пост: в качающемся кресле уже сидел Слуцкий. После этого всё стало окончательно ясно.

Сам тренер выложил на своей странице в Instagram сделанное во время заключения контракта фото с подписью: «Новый вызов. Дальше вместе с «Рубином».

А перед тем, как уладить последние формальности, специалист прогулялся по базе клуба и остался ею доволен.

«Достаточно современная, несмотря на то что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно всё: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой; высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у «Рубина» — высочайшего уровня», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Место для Слуцкого в «Рубине» освободилось после принятой по обоюдному согласию сторон отставки Шаронова. Вместе с молодым специалистом команду покинул его тренерский штаб, за исключением Олега Кузьмина, тренера вратарей Сергея Козко и тренера по физической подготовке Хавьера Нойи Сальсеса. Все трое продолжат работать в команде со Слуцким. А вот о приезде в Казань братьев Березуцких пока ничего не сообщается.

«Задачи Леонида Викторовича на данный момент — стараться выигрывать в каждом матче и показывать результат. Ничего необычного. Оценивать его работу будем уже в следующем сезоне», — приводит «Чемпионат» слова генерального директора клуба Рустема Сайманова.

А спортивным директором «Рубина», как и ожидалось, стал многолетний соратник Слуцкого Олег Яровинский.

«С Олегом Яровинским я знаком не понаслышке, он специалист очень высокого уровня. Нам удалось заполучить себе прекрасного спортивного директора. В его зону ответственности будет входить чисто спортивная составляющая, начиная от академии. Он будет стоять во главе нашей спортивной пирамиды», — добавил Сайманов.

Новому тренерскому штабу предстоит решить крайне непростую задачу — спасти «Рубин» от вылета из РПЛ. Хотя начали сезон казанцы очень неплохо. Под руководством Шаронова, который летом сменил именитого Курбана Бердыева, молодой коллектив набрал семь очков в трёх стартовых турах и поднялся на третье место в турнирной таблице. Но в 16 следующих матчах национального чемпионата «Рубин» одержал всего две победы, последняя из которых была датирована 5 октября. Заодно команда вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив со счётом 0:3 подмосковным «Химкам».

По итогам первой части сезона «Рубин» опустился на 13-е место в турнирной таблице РПЛ и оказался в зоне стыковых матчей. Команда набрала лишь 19 очков в 19 турах и всего на четыре балла опережает занимающий последнюю позицию «Сочи». Казанцы забили 11 мячей — в российском чемпионате это худший показатель среди всех команд. При этом «Рубин» имеет лучшие показатели по пропущенным мячам среди команд нижней половины турнирной таблицы.

Безоблачные перспективы и работа с бывшими подопечными

О приезде в Казань бывшего наставника ЦСКА ранее сообщили также несколько источников, близких к клубу. По сведениям «Бизнес Онлайн», предложения Слуцкому от «Рубина» поступали ещё в ноябре, но тогда специалист их не принял.

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Приход Слуцкого в «Рубин» косвенно подтверждало то, что вслед за Шароновым клуб не покинули Кузьмин и Козко. Оба они в прошлом играли под руководством Слуцкого в «Уралане» и «Москве» — ещё до того, как главный тренер сделал себе имя в ЦСКА. Возглавив сборную, Слуцкий также приглашал Кузьмина в национальную команду.

Перед Слуцким будет поставлена задача выстроить новую команду, которая в 2021 году сможет пробиться в еврокубки, а перед этим — спастись от вылета в ФНЛ. К тому времени с команды будет снят запрет на участие в еврокубках. Что касается финансов, то клуб в ближайшее время должен ощущать себя спокойно благодаря выплаченным спонсором долгам и его желанию оплачивать трансферы по указанию Слуцкого.

Сам наставник после добровольной отставки из «Витесса», которой предшествовали пять поражений подряд в чемпионате Нидерландов, заявлял, что готов возглавить клуб РПЛ. При этом он оговаривался, что хочет прийти в стабильную команду, с руководством которой удастся сразу наладить отношения.

«Безработный тренер сразу думает о плохом: всё, тебя никуда не позовут. Сейчас самое важное в работе — ощущение внутреннего комфорта. Важно, чтобы отношения с владельцами были хорошими. Все самые большие проблемы идут изнутри. Каждый человек внутри команды считает, что результат зависит только от него. И это прекрасно. Но если результат отрицательный, то они все считают, что виноват главный тренер: они-то куют результат правильно. Если химия сложится с руководством, то я могу хоть завтра сказать «да» новому клубу. В данном случае конкретная страна не важна. Главное — серьёзность, длительность и амбициозность проекта», — говорил Слуцкий в программе «Инсайдеры».

Ранее тренер отказался возглавить греческий АЕК, который в итоге пригласил другого известного российским болельщикам специалиста — Массимо Карреру, приведшего к золотым медалям национального чемпионата «Спартак». В СМИ также ходили слухи о возможном появлении Слуцкого на скамейке в «Динамо», «Локомотиве» и «Монако».