Источник: Слуцкий — кандидат на пост главного тренера «Монако»
- Reuters
Как сообщает Федеральное агентство новостей, россиянин собирается вернуться к работе до начала следующего сезона. При этом специалист не намерен снова сотрудничать с командами РПЛ. Слуцкий также является одним из возможных преемников тренера «Монако» Жардима.
В нынешнем сезоне французская команда занимает 11-е место в чемпионате страны. На её счету 24 очка после 17-ти туров.
Ранее сообщалось, что Головин провёл свой 50-й матч за «Монако».