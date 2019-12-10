Источник: Слуцкий — кандидат на пост главного тренера «Монако»

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Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может заменить португальского специалиста Леонарду Жардима во французском клубе «Монако».
Источник: Слуцкий — кандидат на пост главного тренера «Монако»
  • Reuters

Как сообщает Федеральное агентство новостей, россиянин собирается вернуться к работе до начала следующего сезона. При этом специалист не намерен снова сотрудничать с командами РПЛ. Слуцкий также является одним из возможных преемников тренера «Монако» Жардима.

В нынешнем сезоне французская команда занимает 11-е место в чемпионате страны. На её счету 24 очка после 17-ти туров.

Ранее сообщалось, что Головин провёл свой 50-й матч за «Монако».

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