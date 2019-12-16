Источник: президент Татарстана лично заинтересован в приглашении Слуцкого в «Рубин»

Известный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном назначении на пост главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, «Рубин» уже несколько недель пытается уговорить Слуцкого, но ничего не выходит.

Тем не менее теперь к переговорам подключился президент Татарстана Рустам Минниханов. Встреча между ним и Слуцким должна состояться в ближайшее время.

«Президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьёзности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трёх лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте», — написал Арустамян.

Напомним, что «Рубин» отправил в отставку Романа Шаронова, который возглавлял команду с июня 2019 года. После этого в СМИ появилась информация о скором назначении Слуцкого на пост главного тренера.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее «Рубин» опубликовал качающееся кресло в Twitter после отставки Романа Шаронова.