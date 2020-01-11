«Времена, когда болельщики много пили, проходят»: что думают в России о поправках к закону о продаже пива на стадионах

Уровень агрессии фанатов на спортивных мероприятиях не связан с употреблением пива. Такое мнение в беседе с RT выразил президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов. По его словам, опыт ЧМ-2018 по футболу показал, что грамотная организация соревнований и развлекательной программы может нивелировать риски. Известные тренеры Евгений Бушманов и Сергей Силкин поддерживают инициативу по легализации продаж напитка и полагают, что это может привлечь некоторых зрителей на трибуны. А бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин признался, что работает над законодательной инициативой, регулирующей норму алкоголя в крови у посетителей массовых мероприятий.

В середине декабря 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на футбольных матчах. Теперь его авторы — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв и парламентарий Игорь Лебедев — хотят предложить ряд поправок к документу.

Одна из них коснётся вырученных денег — инициаторы законопроекта предлагают отдавать вырученные средства исключительно на развитие детско-юношеского спорта. Согласно другой, напиток можно будет продавать на всех спортивных соревнованиях, за исключением детско-юношеских. При этом было принято решение ограничить реализацию пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%.

Одним из первых инициативу по легализации пива на трибунах поддержал известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Он отметил, что продажи напитка с большой долей вероятности помогут привлечь внимание спонсоров.

«Я приветствую появление пива на футболе. Для клубов это возможность заработать на рекламодателях, а для людей — способ получить большее удовольствие от похода и просмотра матча на стадионе. Так что я за. Хорошие стадионы после чемпионата мира в России у нас остались, а когда на них в 2018-м продавали пиво, это был только плюс», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

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Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов положительно отозвался о поправках к законопроекту. По мнению специалиста, алкогольный напиток должен продаваться на аренах вне зависимости от вида спорта.

«На мой взгляд, разрешение продавать пиво на стадионе — правильная инициатива, и во всём мире существует подобная практика. Так что было бы логично легализовать продажи на соревнованиях по всем видам спорта, а не только на футболе. Это было бы справедливо: либо везде, либо нигде», — заявил Бушманов в беседе с RT.

В свою очередь, экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что употребление лёгкого алкоголя в целом не скажется на поведении болельщиков во время проведения матчей.

«За рубежом на стадионах везде продают спиртное, и ничего страшного в этом нет. Многое ведь от человека зависит — кто-то мало пьёт, а кто-то не может остановиться. В любом случае вопрос обеспечения безопасности на трибунах должен решаться не с помощью запрета на продажу пива. Необходимо просто учиться работать с болельщиками, а нарушителей порядка выявлять с помощью камер и привлекать к ответственности», — отметил Силкин.

Специалист уверен, что легализация напитка, напротив, заставит некоторых потянуться на стадионы и поможет повысить посещаемость.

«Нужно делать всё, чтобы привлекать людей на трибуны. Понятно, что болельщики хотят хорошо провести время на стадионе. Может, это и не лучший способ привлечения зрителя, но один из возможных вариантов», — добавил Силкин.

Правильным тренер назвал и предложение направлять средства, вырученные с продаж, на развитие детско-юношеского спорта.

«Любые дополнительные деньги не повредят. Детскому спорту сейчас очень не хватает финансовой поддержки», — заключил эксперт.

С мнением Силкина согласился и бывший хавбек петербургского «Зенита» Алексей Игонин. По его словам, законопроект поможет российскому спорту стать менее зависимым от государственной помощи.

«Российский спорт получит дополнительный источник дохода. Потому что спорт должен и сам зарабатывать, а не только получать дотации от государства», — сказал Игонин.

Он также рассказал о собственной инициативе, которую планирует внести в Госудуму от законодательного собрания Ленинградской области.

«Мы совместно с «Зенитом» хотим предложить поправки в административный кодекс. Их суть в том, что для фанатов будет установлена норма алкоголя в крови — по аналогии с нормой для водителей, в промилле. Сейчас представители правопорядка просто оценивают, пьян болельщик или нет, но уж если для автомобилистов такой закон есть, почему бы не разработать его и для посетителей спортивных и других массовых мероприятий? Если бы он уже существовал, многих задержаний и штрафов, случившихся после недавнего матча «Зенит» — «Спартак», возможно, удалось бы избежать», — объяснил Игонин.

Эксперт подчеркнул, что вообще не видит связи между употреблением болельщиками пива и беспорядками на трибунах.

«Конечно, всегда есть опасения, что на трибунах начнётся конфликт, только продажи пива тут ни при чём. К тому же времена, когда у нас болельщики много пили, на мой взгляд, уже проходят. Я это вижу, потому что сам общаюсь с фанатами, езжу на выезды. А перед домашними матчами «Зенита», к примеру, вообще смысла «разогреваться» нет, потому что арена с крышей, там тепло», — добавил он.

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов также уверен в том, что легализация пива поможет избавиться от известной традиции фанатов «согреваться» перед матчем.

«Если напиток будет качественный и по доступной цене, то для тех, кто любит смотреть футбол под лёгким «шофе», употребление алкоголя до похода на стадион потеряет смысл», — рассказал Латыпов RT.

По его мнению, неадекватное поведение, которого опасаются обычные зрители, не имеет отношения к употреблению пива.

«Опыт нашей работы показал, что уровень агрессии на спортивных мероприятиях или в фан-зонах не зависит от наличия алкогольного пива. Это подтвердили фан-зоны чемпионата мира — 2018, где оно продавалось. Когда мы организовывали фан-зону в центре Санкт-Петербурга на чемпионате мира по хоккею, оно там тоже было, и за весь срок работы не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с опьянением», — добавил он.

По мнению президента Клуба болельщиков, ключевым вопросом в обеспечении безопасности на трибунах является не запрет на спиртное, а грамотная организация самого соревнования и развлекательной программы, за которую отвечают соответствующие службы.