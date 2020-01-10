В Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских
- РИА Новости
«В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с руководителями спортивных федераций, которые полностью поддержали идею распространения данного законопроекта на все виды спорта. Потому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продажи пива и пивных напитков на всех официальных спортивных мероприятиях. Исключение составят детско-юношеские спортивные соревнования», — цитирует ТАСС автора законопроекта, депутата Дмитрия Свищева.
Законопроект был принят депутатами в первом чтении в середине декабря 2019 года. Второе и третье чтения пройдут весной 2020 года.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах.