Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах
- ©Friso Gentsch/dpa
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой нижней палаты парламента.
Как указывается, идея такого законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России ЧМ-2018.
Проект закона обязывает направлять доходы от продажи пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.
Ранее соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
В Олимпийском комитете России, комментируя законопроект, отметили, что он поддержит тех, «кто содержит стадионы».
Инициативу также оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что распитие алкоголя во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.