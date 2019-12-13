Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

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Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах
  • ©Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой нижней палаты парламента. 

Как указывается, идея такого законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России ЧМ-2018. 

Проект закона обязывает направлять доходы от продажи пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 

В Олимпийском комитете России, комментируя законопроект, отметили, что он поддержит тех, «кто содержит стадионы»

Инициативу также оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что распитие алкоголя во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.

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