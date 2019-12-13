Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой нижней палаты парламента.

Как указывается, идея такого законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России ЧМ-2018.

Проект закона обязывает направлять доходы от продажи пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

В Олимпийском комитете России, комментируя законопроект, отметили, что он поддержит тех, «кто содержит стадионы».

Инициативу также оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что распитие алкоголя во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.