Левитин считает, что закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей арен

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин высказал мнение о законопроекте, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

«Это будет поддержка тех, кто содержит стадионы. Для них будет поддержка, но она ещё пока не принята», — приводит слова Левитина ТАСС.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.