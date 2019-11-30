Левитин считает, что закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей арен

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин высказал мнение о законопроекте, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Левитин считает, что закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей арен
  • ©Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«Это будет поддержка тех, кто содержит стадионы. Для них будет поддержка, но она ещё пока не принята», — приводит слова Левитина ТАСС.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.

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