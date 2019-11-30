Левитин считает, что закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей арен
- ©Friso Gentsch/dpa
- globallookpress.com
«Это будет поддержка тех, кто содержит стадионы. Для них будет поддержка, но она ещё пока не принята», — приводит слова Левитина ТАСС.
23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.
Ранее сообщалось, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распития на трибунах.