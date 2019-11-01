Депутат сообщил, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распитие на трибунах

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Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал подробности о законопроекте, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Депутат сообщил, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распитие на трибунах
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«Рассмотрение законопроекта идёт по графику. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Он отметил, что законопроект не предусматривает разрешения на употребление пива непосредственно в чаше стадиона.

«Но надо сделать первый шаг. Предполагается, что реализация и употребление пива во время футбольных матчей будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка», — добавил депутат.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы.

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