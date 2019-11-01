Депутат сообщил, что законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает его распитие на трибунах
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«Рассмотрение законопроекта идёт по графику. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
Он отметил, что законопроект не предусматривает разрешения на употребление пива непосредственно в чаше стадиона.
«Но надо сделать первый шаг. Предполагается, что реализация и употребление пива во время футбольных матчей будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка», — добавил депутат.
23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы.