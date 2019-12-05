Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Как сообщает РИА Новости, решение было принято на заседании комитета 5 декабря.

«Наши болельщики самые культурные... Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво», — сказал глава комитета Михаил Дегтярёв.

Отмечается, что средства от продаж пойдут на развитие детско-юношеского спорта.

23 октября стало известно, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах. Запрет, действующий в настоящее время, был введён в 2005 году.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин выразил мнение, что закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей арен.