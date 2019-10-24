Онищенко оценил предложение вернуть на стадионы продажу пива
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Как сообщает сайт «Москва 24», Онищенко не одобрил введение такой меры и отметил, что футбол — один из самых массовых видов спорта в России, а распитие алкогольных напитков во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.
«Спорт — это олицетворение здоровья и физического развития, а так он будет полностью ассоциирован с потреблением алкогольного напитка. Ничего хорошего из этого не выйдет», — убеждён он.
Ранее Онищенко в беседе с телеканалом «360» поддержал идею ограничить продажу детского шампанского.