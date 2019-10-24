Онищенко оценил предложение вернуть на стадионы продажу пива

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предложение вернуть на футбольные стадионы продажу пива.

Как сообщает сайт «Москва 24», Онищенко не одобрил введение такой меры и отметил, что футбол — один из самых массовых видов спорта в России, а распитие алкогольных напитков во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.

«Спорт — это олицетворение здоровья и физического развития, а так он будет полностью ассоциирован с потреблением алкогольного напитка. Ничего хорошего из этого не выйдет», — убеждён он.

Ранее Онищенко в беседе с телеканалом «360» поддержал идею ограничить продажу детского шампанского.