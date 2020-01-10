Латыпов: порядок на стадионах зависит не от продажи пива, а от уровня организации соревнований

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, комментируя RT поправки в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения спортивных соревнований, отметил, что уровень агрессии, которой опасаются многие зрители на футбольных матчах, никак не связан с употреблением пива во время встреч.

«Опыт нашей работы показал, что уровень агрессии на спортивных мероприятиях или в фан-зонах не зависит от наличия алкогольного пива. Это показали фан-зоны чемпионата мира 2018 года, где продавалось алкогольное пиво. Например, когда мы организовывали фан-зону в центре Санкт-Петербурга на чемпионате мира по хоккею, то у нас также продавалось алкогольное пиво. За весь срок работы фан-зоны не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с алкогольным опьянением. Порядок и безопасность зависят не от наличия точек с продажей пива, а от уровня организации массовых мероприятий, качества работы служб, обеспечивающих общественный порядок, грамотно организованной развлекательной программы», — рассказал RT Латыпов.

Он так же отметил, что легализация пива избавит болельщиков от традиции «разогреваться перед футболом».

«Конечно, если пиво будет продаваться на стадионе по доступной цене и будет качественным, то для тех, кто любит смотреть футбол подшофе, необходимость употреблять алкоголь до похода на стадион теряет смысл», — добавил Латыпов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских.