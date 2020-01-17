«Для такой большой страны 16 команд — мало»: как в России отреагировали на инициативу о расширении РПЛ

Представители клубов РПЛ выступили за увеличение числа участников Премьер-лиги с 16 до 18 команд. Об этом заявил президент организации Сергей Прядкин. По его словам, нововведение поддержало подавляющее большинство команд. Против высказались «Зенит» и «Спартак». Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью RT заявил, что имеющаяся футбольная инфраструктура в стране позволяет осуществить эту реформу. В свою очередь, экс-наставник молодёжной сборной Евгений Бушманов считает, что расширение пойдёт на пользу национальной команде.

«У нас большая страна, нам надо играть больше матчей»

Собрание клубов РПЛ, которое состоялось в четверг, 16 января, в офисе лиги на Трубной, получилось богатым на события. Во-первых, был переизбран на свой пост руководитель организации Сергей Прядкин. Во-вторых, собравшиеся выступили за реформу Кубка России. И наконец, было принято решение касательно количества участников Премьер-лиги. Клубы РПЛ большинством голосов выступили за расширение элитного дивизиона до 18 команд.

«Была поставлена задача увеличить интенсивность чемпионата. Все клубы проголосовали за то, чтобы команд было больше. Рассмотрели кучу вариантов: плей-офф, группы. Все выступили за гладкий чемпионат, но с расширением. Клубы поддержали увеличение числа команд до 18», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Чуть подробнее о заседании, на котором было принято революционное решение, рассказали представители клубов. Так, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что за расширение выступили представители сразу 14 команд.

«Сейчас РФС должен решить, с какого сезона всё это будет осуществлено. У нас большая страна, нам надо играть больше матчей. Это посыл РФС. Считаю, данное решение пойдёт только на пользу российскому футболу», — отметил функционер.

Однако за расширение лиги проголосовали не все клубы. Против выступил действующий чемпион «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев объяснил, что данная реформа может привести к большим убыткам, а также отметил, что в настоящий момент в ФНЛ нет достаточного количества команд, которые финансово готовы выступать в элите.

«Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — нам предлагают расширить лигу со следующего сезона. В таком случае из ФНЛ в РПЛ могут подняться сразу шесть команд. Если отказываться от стыковых матчей и прямого вылета, потеряется спортивный принцип. А шесть клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, мы не наберём», — объяснил Медведев.

Против проголосовал и «Спартак». Гендиректор красно-белых Томас Цорн, как и его коллега из Северной столицы, отметил, что Премьер-лига на данный момент просто не готова к расширению до 18 команд.

«Неочевидны экономические предпосылки к расширению. Это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ ещё не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов, для того чтобы двигаться в сторону расширения», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

В свою очередь, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что расширения РПЛ в ближайший год ждать не стоит, поскольку необходимо подготовить почву.

«Необходимо проанализировать ситуацию в ФНЛ и провести расширение так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу, но нужно понимать, готовы ли команды ФНЛ к игре в РПЛ. Если все критерии получится соблюсти, то всё возможно. Но я не представляю, как это сделать со следующего сезона без нарушения спортивного принципа и с учётом лицензионных вопросов», — сказал Бабаев.

Впрочем, окончательный вердикт по данному вопросу вправе принять лишь исполком РФС. Только на нём могут быть установлены конкретные сроки и количество команд, которые будут выступать в РПЛ.

«Нужно использовать наследие чемпионата мира»

Однако многие футбольные эксперты уже сейчас поддержали инициативу о расширении лиги. Так, по мнению бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, это позволит РПЛ соответствовать рекомендациям УЕФА.

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«О том, что российскую Премьер-лигу необходимо расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играло от 18 до 20 команд по системе «осень — весна». Тогда все европейские сборные будут находиться в едином календаре», — рассказал Газзаев в интервью RT.

При этом специалист подчеркнул, что в России наконец-то появились все условия для игры в футбол даже в холодное время года.

«Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира. Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», — заявил эксперт.

Бывший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов согласился с тем, что РПЛ нужно следовать примеру зарубежных лиг.

«Во многих европейских чемпионатах участников больше, и это нормальная практика. Не стоит опасаться разрыва между топ-клубами и командами из нижней части турнирной таблицы — это распространённое явление. Я за расширение РПЛ. В футбол будут играть больше и чаще, и это здорово», — отметил Бушманов в разговоре с RT.

По словам эксперта, от расширения Премьер-лиги выиграют не только клубы, но и сборная страны, а также команды, участвующие в еврокубках.

«Футболисты будут получать больше практики, а это пойдёт на пользу как национальной команде, так и клубам, выступающим в еврокубках», — добавил он.

«Вопрос о расширении стоял давно, это не спонтанное решение»

Поддержал нововведение и один из самых опытных тренеров страны Гаджи Гаджиев. По его мнению, даже непростые климатические условия не должны стать препятствием для расширения лиги.

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«Посмотрите на западные чемпионаты. В тех странах, где футбол развит, матчей намного больше, чем у нас сегодня. Да, в нашем случае провести реформу будет сложнее из-за климата, но ведь вопрос о расширении стоял давно, это не спонтанное решение. Об этом говорили ещё в 1980-х, когда строился «Олимпийский». Обсуждалось, что при условии появления новых стадионов вопрос климата будет стоять не так остро, а сейчас это и происходит», — рассказал Гаджиев RT.

В то же время специалист отметил, что, несмотря на преимущества от нововведения, составить оптимальный календарь соревнований с 18 участниками будет сложнее.

«Бывало, всё делали как будто на авось, в результате командам приходилось играть в южных городах в жару, а в северных в мороз, хотя этого можно было избежать. А если клубов в РПЛ станет больше, будет сложнее учитывать и интересы сборной, а также команд, участвующих в еврокубках. Зато все остальные получат преимущество в виде дополнительных игр. Правда, и требования к футболистам возрастут, и командам, видимо, придётся укрепляться, потому что сложно будет выдержать такой плотный график, играя одним составом», — подчеркнул тренер.

Также, по мнению специалиста, одной из главных проблем РПЛ по-прежнему остаётся не число участников, а финансовое состояние клубов.

«Команд в РПЛ, возможно, и станет больше, но футбольная экономика в стране всё ещё ограничивает темпы развития этого вида спорта. Я имею в виду то, что в последние годы лигу, как мы помним, покинуло немало команд, и причиной тому стали финансовые проблемы. Эта тенденция может продолжиться», — заключил эксперт.