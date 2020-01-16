Прядкин заявил, что ещё не решено, когда увеличится количество клубов в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что пока неизвестно, с какого сезона будет увеличено количество участников в лиге.

«Большинство проголосовало за гладкий чемпионат, без плей-офф, но с увеличением количества команд. С какого сезона он будет введён, будет решено позже», — цитирует Прядкина Sport24.

По его словам, на заседании было рассмотрено множество вариантов, которые позволили бы увеличить количество матчей в РПЛ и повысить уровень чемпионата. Он отметил, что стояла задача по увеличению интенсивности первенства.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд, в чемпионате проводится 30 туров. Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение участников до 18 команд.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России.