Бабаев: общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России
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- РИА Новости
«РПЛ выступила за реформирование Кубка. Перевес был буквально в один голос», — цитирует Бабаева РИА Новости.
Он отметил, что далее это решение должен согласовать Российский футбольный союз.
«Зрительский интерес падает, инициатива дискуссионная, но лучше делать что-то, чем ничего», — добавил Бабаев.
На данный момент клубы РПЛ вступают в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала. В прошлом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы являлись двухматчевыми противостояниями, но в нынешнем сезоне был возвращён формат из одной игры навылет.
Ранее сообщалось, что Сергей Прядкин переизбран главой РПЛ.