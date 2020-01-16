Бабаев: общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за изменение структуры проведения Кубка России.
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«РПЛ выступила за реформирование Кубка. Перевес был буквально в один голос», — цитирует Бабаева РИА Новости.

Он отметил, что далее это решение должен согласовать Российский футбольный союз.

«Зрительский интерес падает, инициатива дискуссионная, но лучше делать что-то, чем ничего», — добавил Бабаев.

На данный момент клубы РПЛ вступают в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала. В прошлом сезоне четвертьфиналы и полуфиналы являлись двухматчевыми противостояниями, но в нынешнем сезоне был возвращён формат из одной игры навылет.

Ранее сообщалось, что Сергей Прядкин переизбран главой РПЛ.

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