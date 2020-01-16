Бабаев заявил, что большинство клубов проголосовало за расширение РПЛ
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Большинство клубов поддержало расширение до 18 команд», — цитирует Бабаева Sport24.
При этом, по его словам, на заседании отметили, что расширение должно быть подготовленным, поэтому необходимо проанализировать состояние клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и проследить за тем, чтобы не было нарушений спортивного принципа.
«РФС рассмотрит инициативу. Как сделать это в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа, не понимаю», — добавил Бабаев.
На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.
Ранее сообщалось, что главу РПЛ допросили как свидетеля по делу о договорном матче.