Бабаев заявил, что большинство клубов проголосовало за расширение РПЛ

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что на заседании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство из них поддержало расширение состава участников чемпионата России по футболу.
Бабаев заявил, что большинство клубов проголосовало за расширение РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Большинство клубов поддержало расширение до 18 команд», — цитирует Бабаева Sport24.

При этом, по его словам, на заседании отметили, что расширение должно быть подготовленным, поэтому необходимо проанализировать состояние клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и проследить за тем, чтобы не было нарушений спортивного принципа.

«РФС рассмотрит инициативу. Как сделать это в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа, не понимаю», — добавил Бабаев.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.

Ранее сообщалось, что главу РПЛ допросили как свидетеля по делу о договорном матче.

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