Газзаев о расширении РПЛ: для такой большой страны 16 команд — это мало
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«О том, что Российскую премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна», — сказал Газзаев в интервью RT.
По его мнению, в таком случае все европейские чемпионаты будут находиться в едином календаре.
«Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», — добавил Газзаев.
Ранее гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ.