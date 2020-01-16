Газзаев о расширении РПЛ: для такой большой страны 16 команд — это мало

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что с 2014 года предлагал расширить количество участников в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газзаев о расширении РПЛ: для такой большой страны 16 команд — это мало
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«О том, что Российскую премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна», — сказал Газзаев в интервью RT.

По его мнению, в таком случае все европейские чемпионаты будут находиться в едином календаре.

«Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», — добавил Газзаев.

Ранее гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ.

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