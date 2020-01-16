Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые не поддержали решение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Я могу объяснить, что именно в вопросе расширения РПЛ не поддержал «Зенит». Мы не стали поддерживать не инициативу, а её формат. Предлагаемая схема может привести к снижению доходов и росту расходов», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По его словам, на заседании предложили ввести новый формат уже со следующего сезона, что означает возможное появление в РПЛ шести клубов из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые не могут быть готовы к повышению в классе. При этом он подчеркнул, что сама инициатива по увеличению количества матчей в лиге является правильной, так как Россия в этом плане уступает ведущим европейским лигам.

«Идея в целом хорошая, но проект её реализации имеет серьёзные недостатки. Мы были бы готовы поддержать идею перехода на 18 команд через сезон, если бы для этого было достаточно аргументов. Нас поддержал только «Спартак»? Кто под угрозой вылета — тот и будет голосовать за расширение», — добавил Медведев.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд, в чемпионате проводится 30 туров. Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников до 18 команд.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что ещё не решено, когда увеличится количество клубов в РПЛ.