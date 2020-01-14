В тени капитана: почему превосходство Дзюбы в российском футболе заставляет задуматься

Артём Дзюба подавляющим большинством экспертов и СМИ был признан лучшим российским футболистом в прошедшем году. Он сумел не только набрать 34 балла за результативность на клубном уровне и впервые стать чемпионом страны с «Зенитом», но и забил девять мячей в составе сборной. К тому же на четвёртом десятке лет форвард сумел раскрыться с новой стороны — в качестве ассистента. Но близких по масштабу игроков в стране на данный момент нет. RT объясняет, почему это вызывает тревогу.

Игровая трансформация, 39 баллов за результативность и девять голов за сборную

Определение лучшего футболиста России по итогам прошедшего года почти не таило интриги. Подавляющее большинство болельщиков, журналистов, тренеров и функционеров отдали свои голоса нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе. Если смотреть исключительно на статистику, то 2019-й выдался для капитана сборной России более удачным, чем 2018-й. На клубном уровне он забил 16 мячей и отдал 23 результативных передачи.

К тому же форвард обошёлся без спадов. Он одинаково ярко смотрелся как весной, так и в первой части нового сезона. Сначала Дзюба долго не мог забить в РПЛ и его сухая серия в национальном первенстве затянулась на полгода (с перерывом на зимние каникулы. — RT), но в итоге именно он оформил дубль в апрельском матче с «Краснодаром», который стал для «Зенита» фактически золотым. Сам же форвард в 30 лет впервые взял золото чемпионата России и стал лучшим ассистентом РПЛ.

Достойна уважения и игровая трансформация Дзюбы. С приходом в «Зенит» Сердара Азмуна он перестал в одиночестве выходить на острие атаки, а стал больше действовать в подыгрыше и помогать партнёрам забивать. В результате нападающий раскрылся с новой стороны и проявил себя как классный распасовщик.

Отсутствие здорового эгоизма у Артёма, обычно присущего нападающим, и отличное видение поля помогли безболезненно влиться в коллектив Азмуну. Менее чем за год иранский нападающий набрал 34 балла за результативность во всех играх за петербуржцев (23 + 11). Причём в десяти случаях ему ассистировал именно воспитанник «Спартака».

Великолепный год Дзюба провёл и в сборной России. Капитану удалось забить девять мячей и помочь национальной команде пробиться в финальную часть Евро-2020. Кто-то скажет, что он огорчал исключительно слабых соперников, например оформил покер в матче с Сан-Марино. С другой стороны, Дзюба треть своих мячей отправил в ворота крепкой Шотландии. Да и партнёрам Артём ассистировал регулярно. На его счету шесть результативных передач.

Подытоживая, Артём не снижал требований к себе на протяжении всего года и сумел по-новому проявиться на четвёртом десятке. Он оставался лидером в клубе и сборной и помогал раскрыться партнёрам. К тому же Дзюба пользуется огромной любовью болельщиков и всячески способствует популяризации футбола в стране.

Адаптация Головина и Черышева, нестабильность Чалова и Миранчука

Однако есть в доминировании капитана сборной и негативные моменты. Если приглядеться, то он лишь однажды сказал своё веское слово в значимых матчах с топовыми соперниками в еврокубках, национальном чемпионате, Суперкубке России и играх со сборной Бельгии в отборе к Евро.

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Кроме того, конкурентов у него в 2019-м практически не было. Никто за год не совершил столь значимого прогресса, чтобы о нём говорили не менее часто, чем о Дзюбе. При этом самому герою ЧМ-2018 в августе исполнился 31 год.

У главного российского легионера Александра Головина первый сезон в «Монако» ушёл на адаптацию, вдобавок он чуть не вылетел из Лиги 1. Денис Черышев выиграл Кубок Испании с «Валенсией» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но, как обычно, страдал от травм. Из-за повреждений полузащитник пропустил концовку прошлого сезона и почти весь ноябрь. В сумме он не сумел помочь клубу в 17 матчах во всех турнирах.

В РПЛ по-настоящему ярко проявить себя из россиян тоже никто не смог. Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата страны и летом едва не уехал в «Кристал Пэлас», но в новом сезоне забивает нечасто. В его активе всего пять мячей — это меньше, чем у Гжегожа Крыховяка, Евгения Луценко и Джордже Деспотовича. Нападающий хоть и стремительно взрослеет, но пока остаётся нестабильным молодым футболистом, в игре которого многое зависит от настроения. Возможно, поэтому Станислав Черчесов не вызывает его в сборную.

Не хватает стабильности и Алексею Миранчуку. Хотя он вместе с братом в течение года совершил колоссальный прогресс. После ухода Мануэла Фернандеша оба стали лидерами «Локомотива» и помогли команде выиграть Кубок и Суперкубок России. Алексей же ещё и ярко проявил себя в Лиге чемпионов, дважды огорчив «Ювентус». Остаётся надеяться, что в ближайшее время он всё же уедет в Европу и продолжит развиваться.

Оборонительная ментальность РПЛ и вред от лимита

Ухода на повышение стоит ждать и от других молодых талантливых россиян, тем более в РПЛ их за прошедший год появилось немало. Но Премьер-лига — далеко не лучший турнир для проявления своей индивидуальности. Отечественное первенство максимально заточено на результат, и многие российские команды действуют строго от обороны.

К сожалению, это приводит к тому, что ярких и самобытных футболистов в РПЛ появляется всё меньше, а такие игроки, как Алан Дзагоев, являются штучным товаром. Да и главными действующими лицами чемпионата, как правило, становятся не россияне, а легионеры. Особенно ярко эта тенденция проявлялась в начале и середине десятилетия, когда клубы могли себе позволить тратить серьёзные деньги на качественных иностранцев.

Тогда погоду в чемпионате определяли такие мастера, как Халк, Мигель Данни, Аксель Витсель, Сейду Думбия, Лассана Диарра, Мбарк Буссуфа, Квинси Промес, Самуэль Это'О и многие другие. Россияне же часто играли во всех ведущих командах роли второго плана. Зачастую под «лимитчиков» гарантированно отдавались позиции вратаря и крайних защитников.

Теперь же, с изменением финансового положения клубов, настолько качественные легионеры в Россию приезжают реже, но всё равно иностранцы оказываются на первых ролях, как те же Азмун и Никола Влашич. То есть речь идёт именно о системообразующих футболистах атаки.

Россияне же на первый план выходить не готовы. К тому же лимит на легионеров убивает в них мотивацию, ведь своё игровое время они гарантированно получают благодаря нужному паспорту. А с новым лимитом ситуация может только ухудшиться. Поэтому остаётся надеяться, что лучшие российские футболисты будут уезжать в Европу, чтобы прогрессировать естественным образом, а не мариноваться в РПЛ. Тогда болельщики смогут обратить внимание не только на Дзюбу.